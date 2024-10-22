У Молдові розслідують понад 400 випадків підкупу виборців

У Молдові Генеральний інспекторат поліції розслідує понад 400 випадків підкупу виборців в ході голосування у першому турі президентських виборів.

Відповідну заяву молдовський правоохоронців наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

У поліції уточнили, що більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством.

Підозрюваним у продажу своїх голосів загрожують штрафи до 37,5 тисяч леїв (понад дві тисячі доларів).

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Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу, додали правоохоронці.

Після обробки 99,64% протоколів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Разом із першим туром президентських виборів у Молдові проходив конституційний референдум щодо вступу в ЄС.

Згідно з оприлюдненими результатами, прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів. Цей результат забезпечила діаспора, натомість мешканці Молдови переважно виступили проти зближення країни з ЄС.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.