В Молдове расследуют более 400 случаев подкупа избирателей

В Молдове Генеральный инспекторат полиции расследует более 400 случаев подкупа избирателей в ходе голосования в первом туре президентских выборов.

Соответствующее заявление молдавский правоохранителей приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В полиции уточнили, что большинство подозреваемых сотрудничают со следствием.

Подозреваемым в продаже своих голосов грозят штрафы до 37,5 тысяч леев (более двух тысяч долларов).

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Согласно закону, людей, которые сотрудничают со следствием, освободят от уплаты штрафа, добавили правоохранители.

После обработки 99,64% протоколов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Вместе с первым туром президентских выборов в Молдове проходил конституционный референдум по вступлению в ЕС.

Согласно обнародованным результатам, сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов. Этот результат обеспечила диаспора, зато жители Молдовы преимущественно выступили против сближения страны с ЕС.

О том, что повлекло такой результат, читайте в статье Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.