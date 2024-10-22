Прем'єр Грузії вважає "упередженими" заяви посла ЄС щодо демократії в країні

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає заяви посла ЄС Павла Герчинського упередженими, коли той оцінює відносини між країною на Євросоюзом, а також рівень демократії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинського прем’єра наводить Sova.

Кобахідзе сказав, що оцінка Герчинським ситуації в Грузії це – використання "адміністративного ресурсу".

"Ця оцінка не об'єктивна, і все це дуже сумно для мене. Коли така упереджена заява пов'язана з виборами, це викликає тривогу. Це використання адміністративного ресурсу, що є грубим порушенням виборчих принципів", – заявив грузинський прем’єр.

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За його словами, Герчинський грубо порушує виборчі принципи, роблячи "пропагандистські заклики" щодо майбутніх виборів, які відбудуться 26 жовтня.

Нагадаємо, Герчинський заявив, що відносини між ЄС і Грузією перебувають на історичному мінімумі.

Він закликав громадян Грузії прийти на виборчі дільниці і зазначив, що майбутнє країни перебуває в їхніх руках.

Парламентські вибори у Грузії розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади і відновленням європейського курсу. На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади.

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