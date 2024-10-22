Премьер Грузии считает "предвзятыми" заявления посла ЕС относительно демократии в стране

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает заявления посла ЕС Павла Герчинского предвзятыми, когда тот оценивает отношения между страной на Евросоюзом, а также уровень демократии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского премьера приводит Sova.

Кобахидзе сказал, что оценка Герчинским ситуации в Грузии это – использование "административного ресурса".

"Эта оценка не объективна, и все это очень печально для меня. Когда такое предвзятое заявление связано с выборами, это вызывает тревогу. Это использование административного ресурса, что является грубым нарушением избирательных принципов", – заявил грузинский премьер.

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По его словам, Герчинский грубо нарушает избирательные принципы, делая "пропагандистские призывы" относительно предстоящих выборов, которые состоятся 26 октября.

Напомним, Герчинский заявил, что отношения между ЕС и Грузией находятся на историческом минимуме.

Он призвал граждан Грузии прийти на избирательные участки и отметил, что будущее страны находится в их руках.

Парламентские выборы в Грузии рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти и восстановлением европейского курса. На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

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