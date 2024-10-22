Сікорський не виключає, що посла Росії можуть витурити з Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив можливе вислання посла Росії у відповідь на російські диверсії.

Про це він сказав в етері телеканалу TVP Info, передає "Європейська правда".

Глава польського МЗС заявив, що Росія здійснює проти Польщі гібридну війну, яка передбачає поширення дезінформації, кібератаки на установи та компанії, незаконний перетині польського кордону та диверсійні акції по всій країні.

Він нагадав, що Варшава вже запровадила обмеження на пересування російських "дипломатів", аби їм "було складно вчиняти дії, несумісні з їхнім статусом дипломатів".

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"Якщо ми вишлемо посла (Росії. – Ред.), вони, звичайно, зроблять те саме. Поки що цього не сталося, але якщо диверсії триватимуть, цього не можна виключати", – додав Сікорський.

Польський міністр водночас висловив сподівання, що росіяни схаменуться, а реакція Польщі зупинить подальші акти гібридної війни.

"Ми знаємо, що росіяни планують, тому ми посилаємо цей твердий сигнал: зупиніться", – підкреслив він.

Раніше польське МЗС оголосило про закриття одного з трьох генеральних консульств – у Познані – у відповідь на диверсії Росії.