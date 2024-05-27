Польща обмежує пересування російських "дипломатів" – голова МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що Варшава запровадить обмеження на пересування працівників російського посольства на польській території.

Про це він сказав 27 травня після зустрічі голів МЗС країн Європейського Союзу в Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Сікорський заявив журналістам, що Польща запровадить "обмеження на пересування російських дипломатів у нашій країні", які стосуватимуться і посольства, і консульського персоналу Росії в Польщі.

Він пояснив, що російським "дипломатам" дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі. – Ред.), а консулам – лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Виключення зроблять для голови посольства, додав очільник польського МЗС.

Реклама:

"Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що інші наслідуватимуть наш приклад", – підкреслив Сікорський.

Голова польської дипломатії не уточнив причин такого кроку, але наголосив, що Варшава має докази причетності Москви до санкціонування диверсій: "Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал".

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС. Однак дипломати РФ все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.

Як відомо, Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.