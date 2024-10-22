Польща закриває консульство Росії в Познані

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він повідомив у X (Twitter).

У своєму твіті, пояснюючи необхідність закриття російського генконсульства в Познані, Сікорський підкреслив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", – додав глава польського МЗС.

Реклама:

У Польщі є три генеральні консульства Росії – окрім Познані, це Краків і Гданськ.

На закриття російського консульства Сікорський натякнув раніше, анонсувавши рішення для протидії диверсіям Москви на польській території.

У липні 2023 року, нагадаємо, Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.