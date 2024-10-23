У Латвії заблокували 17 російських порталів з пропагандою

У Латвії заблокували доступ до 17 порталів з російськими доменами, які публікують викривлені пропагандистські новини.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Латвійська Національна рада з питань електронних медіа (NEPLP) розпорядилася обмежити доступ до 17 російських онлайн-ресурсів, які розповідають про події у світі відповідно до наративу Кремля чи публікують іншу російську пропаганду.

Регулятор ухвалив рішення за результатами ознайомлення з контентом порталів після того, як до нього звернулося з цього приводу інше відомство.

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Латвійські провайдери повинні будуть закрити доступ до порталів topcor.ru, russkie.org, яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, епохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru, героиспецоперации.рф.

Нагадаємо, у Молдові невдовзі перед виборами заблокували доступ до семи сайтів, зокрема, до російського пропагандистського агентства РИА "Новости", а також сайту так званого "уряду" Криму. Також заблокували "Яндекс", Rutube і Dzen.