Перед виборами у Молдові заблокували ще сім проросійських сайтів

У Молдові перед президентськими виборами було заблоковано ще сім сайтів, серед яких шість російських пропагандистських і один молдовський.

Про це повідомило deschide.md, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, такі дії проводилися за запитом Служби інформації та безпеки (СІБ).

Загалом йдеться про шість російських пропагандистських порталів, серед яких, зокрема, сайт Независимой газеты, РИА Новости, РИА Новости Крым, Новости Крыма, а також сайт так званого "уряду" Криму.

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Також був заблокований один антиєвропейський пропагандистський портал у Молдові Nu Acum.

Президентські вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

У Міністерстві закордонних справ Росії нещодавно обурилися радикальним зменшенням кількості виборчих дільниць, які Молдова відкриє в РФ для голосування своїх громадян на президентських виборах.

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