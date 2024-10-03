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У Молдові заблокували сайти "Яндекс", Rutube і Dzen

Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 18:44 — Ірина Кутєлєва

У Молдові за запитом Служби інформації та безпеки (СІБ) заблокували ще п’ять сайтів, серед яких зокрема російські "Яндекс", Rutube і Dzen.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опублікував найбільший інтернет-провайдер Молдови Orange.

Згідно з оприлюдненою інформацією, доступ користувачів із Молдови було заблоковано до таких платформ:

  • moldova24.online;
  • pwa.moldova24.online;
  • rutube.ru;
  • yandex.ru;
  • dzen.ru.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдові заблокували доступ до семи сайтів, зокрема, до російського пропагандистського агентства РИА Новости, а також сайту так званого "уряду" Криму.

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20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.

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