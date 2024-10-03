У Молдові заблокували сайти "Яндекс", Rutube і Dzen
У Молдові за запитом Служби інформації та безпеки (СІБ) заблокували ще п’ять сайтів, серед яких зокрема російські "Яндекс", Rutube і Dzen.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження опублікував найбільший інтернет-провайдер Молдови Orange.
Згідно з оприлюдненою інформацією, доступ користувачів із Молдови було заблоковано до таких платформ:
- moldova24.online;
- pwa.moldova24.online;
- rutube.ru;
- yandex.ru;
- dzen.ru.
Нагадаємо, минулого тижня у Молдові заблокували доступ до семи сайтів, зокрема, до російського пропагандистського агентства РИА Новости, а також сайту так званого "уряду" Криму.
20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори, одночасно з ними проведуть референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС.
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