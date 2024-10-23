В Латвии заблокировали 17 российских порталов с пропагандой

В Латвии заблокировали доступ к 17 порталам с российскими доменами, которые публикуют искаженные пропагандистские новости.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Латвийский Национальный совет по вопросам электронных медиа (NEPLP) распорядился ограничить доступ к 17 российским онлайн-ресурсам, которые рассказывают о событиях в мире в соответствии с нарративом Кремля или публикуют другую российскую пропаганду.

Регулятор принял решение по результатам ознакомления с контентом порталов после того, как к нему обратилось по этому поводу другое ведомство.

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Латвийские провайдеры должны будут закрыть доступ к порталам topcor.ru, russkie.org, яшкинскийрайон.рф, dagpravda.ru, otr-online.ru, sevkavportal.ru, nur-05.ru, nikatv.ru, informugra.ru, edinstvo-news.ru, gubtrk.ru, епохагероев.рф, overclockers.ru, grozny.tv, yakutia-daily.ru, riamo.ru, героиспецоперации.рф.

Напомним, в Молдове вскоре перед выборами заблокировали доступ к семи сайтам, в частности к российскому пропагандистскому агентству РИА "Новости", а также сайту так называемого "правительства" Крыма. Также заблокировали "Яндекс", Rutube и Dzen.