Партія головного суперника Орбана вперше обійшла "Фідес" серед виборців, які визначилися

Угорська опозиційна партія вперше з 2010 року обігнала партію влади "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана серед виборців, які визначилися з вибором.

Про це свідчить результат опитування будапештського 21 Research Center, оприлюдненого в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Опитування показало, що в першій половині жовтня "Тиса" мала 42% підтримки серед виборців, які визначилися з вибором, а "Фідес" відставав від неї з показником 40%.

Якщо дивитися на все населення, то "Фідес" все ще лідирує з 29% підтримки, а "Тиса" має 26%.

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Два інших нещодавніх опитування також показали, що "Фідес" скорочує свою перевагу над партією "Тиса".

Опитування було опубліковане місцевим виданням Partizan.

Воно з'явилося напередодні мітингу партії "Тиса", який, як очікується, розпочнеться о 15:00 за центральноєвропейським часом у Будапешті.

Перед тим із промовою виступив Віктор Орбан до річниці угорського повстання проти комуністичного режиму.

Партія Петера Мадяра "Тиса" обіцяє боротися з корупцією, відновити незалежність державних ЗМІ та збільшити фінансову підтримку сім'ям з дітьми та пенсіонерам.

Мадяр, 43-річний юрист, раніше близький до уряду, звинувачує уряд Орбана в корупції. На червневих виборах до Європейського парламенту його "Тиса" отримала майже 30% голосів і сім місць, трохи поступившись "Фідес".

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.