Партия главного соперника Орбана впервые обошла "Фидес" среди определившихся избирателей

Венгерская оппозиционная партия впервые с 2010 года обогнала партию власти "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана среди избирателей, определившихся с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса будапештского 21 Research Center, обнародованные в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Опрос показал, что в первой половине октября "Тиса" имела 42% поддержки среди избирателей, которые определились с выбором, а "Фидес" отставал от нее с показателем 40%.

Если смотреть на все население, то "Фидес" все еще лидирует с 29% поддержки, а "Тиса" имеет 26%.

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Два других недавних опроса также показали, что "Фидес" сокращает свое преимущество над партией "Тиса".

Опрос был опубликован местным изданием Partizan.

Он появился накануне митинга партии "Тиса", который, как ожидается, начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени в Будапеште.

Перед тем с речью выступил Виктор Орбан к годовщине венгерского восстания против коммунистического режима.

Партия Петера Мадяра "Тиса" обещает бороться с коррупцией, восстановить независимость государственных СМИ и увеличить финансовую поддержку семьям с детьми и пенсионерам.

Мадяр, 43-летний юрист, ранее близкий к правительству, обвиняет правительство Орбана в коррупции. На июньских выборах в Европейский парламент его "Тиса" получила почти 30% голосов и семь мест, немного уступив "Фидес".

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.