До Орбана під час промови спробував підбігти чоловік, його затримали
Новини — Середа, 23 жовтня 2024, 13:26 —
Під час промови прем’єра Угорщини Віктора Орбана на урочистостях до річниці угорської революції до нього спробував прорватися чоловік, його затримали.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.
Один з присутніх нібито спробував підбігти до Орбана під час промови, охорона зупинила його і після короткої сутички повела геть. Про мотиви чоловіка нічого не відомо.
Прем’єр після завершення виступу залишив сцену у супроводі охорони.
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У своїй промові Орбан зробив серію антизахідних заяв, заявивши, зокрема, що Угорщина "не буде васалом Брюсселя".
Також він заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років.
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