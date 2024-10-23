До Орбана під час промови спробував підбігти чоловік, його затримали

Під час промови прем’єра Угорщини Віктора Орбана на урочистостях до річниці угорської революції до нього спробував прорватися чоловік, його затримали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.

Один з присутніх нібито спробував підбігти до Орбана під час промови, охорона зупинила його і після короткої сутички повела геть. Про мотиви чоловіка нічого не відомо.

Прем’єр після завершення виступу залишив сцену у супроводі охорони.

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У своїй промові Орбан зробив серію антизахідних заяв, заявивши, зокрема, що Угорщина "не буде васалом Брюсселя".

Також він заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років.