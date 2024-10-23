Орбан заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що світ "найближче до глобальної війни" за останні 70 років, та звинуватив лідерів ЄС у "втягуванні Європи у війну".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Telex.

Заяви Орбана пролунали у великій промові до річниці угорської революції.

Прем’єр Угорщини заявив, що ризики розширення війни в Україні зростають.

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"Ми ще не були так близько до світової війни за останні 70 років", – заявив Віктор Орбан.

Він звинуватив "бюрократів Брюсселя" у тому, що вони "довели Європу до безнадійної війни" і буцімто намагаються втягнути увесь ЄС в російсько-українську війну, та знову поскаржився на західні санкції проти Росії, які "знекровлюють" Угорщину.

У промові угорського прем'єра була й низка інших антизахідних заяв. Нагадаємо, зараз Угорщина є головуючою країною у Раді ЄС і зберігатиме цю роль до кінця 2024 року.

Останні опитування засвідчили, що опозиційна партія вперше з 2010 року випередила партію влади "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана серед виборців, які визначилися з вибором.