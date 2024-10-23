К Орбану во время выступления попытался подбежать мужчина, его задержали
Новости — Среда, 23 октября 2024, 13:26 —
Во время речи премьера Венгрии Виктора Орбана на торжествах к годовщине венгерской революции к нему попытался прорваться мужчина, его задержали.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.
Один из присутствующих якобы попытался подбежать к Орбану во время речи, охрана остановила его и после короткой стычки увела прочь. О мотивах мужчины ничего не известно.
Премьер после завершения выступления покинул сцену в сопровождении охраны.
Реклама:
В своей речи Орбан сделал серию антизападных заявлений, заявив, в частности, что Венгрия "не будет вассалом Брюсселя".
Также он заявил о "самой большой угрозе мировой войны" за последние 70 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: