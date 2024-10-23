Глава МЗС Естонії розкритикував генсека ООН за поїздку на саміт БРІКС в Росію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша за рішення приїхати в російську Казань на саміт БРІКС.

Відповідний допис естонський міністр зробив в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, приїзд до Казані Гутерреша став "пропагандистською перемогою" путінського режиму в РФ.

"Не повинно бути ніякого повернення до справ з агресором, який веде криваву війну в Україні та грубо порушує Статут ООН", – підкреслив очільник естонського МЗС.

Реклама:

Раніше стало відомо, що Гутерреш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані в день початку триденного саміту країн БРІКС, що відбувається 22-24 жовтня.

Комментуючи приїзд Гутерреша до Казані, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення.