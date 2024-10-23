Глава МИД Эстонии раскритиковал генсека ООН за поездку на саммит БРИКС в Россию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за решение приехать в российскую Казань на саммит БРИКС.

Соответствующее сообщение эстонский министр сделал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, приезд в Казань Гутерреша стал "пропагандистской победой" путинского режима в РФ.

"Не должно быть никакого возвращения к делам с агрессором, который ведет кровавую войну в Украине и грубо нарушает Устав ООН", – подчеркнул глава эстонского МИД.

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Ранее стало известно, что Гутерреш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран БРИКС, который проходит 22-24 октября.

Комментируя приезд Гутерреша в Казань, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.