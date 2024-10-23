Президент Латвії про візит Гутерреша на саміт БРІКС в РФ: Нічого хорошого для ООН

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що поїздка генсека ООН Антоніу Гутерреша в Казань на саміт БРІКС і його відсутність на українському Саміті миру не свідчать про хорошу політику Організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це латвійський президент сказав під час пресконференції, його цитує Delfi.

Він сказав, що не став би розцінювати приїзд Гутерреша до Росії як переломний момент у ставленні до війни в Україні.

Водночас Рінкевичс визнав, що "це сигнали, які показують, що на третьому році війни в Україні відбуваються речі, які вдаються Росії, тому треба постаратися зробити все, щоб міжнародна спільнота зберегла якомога ширшу підтримку України".

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Він додав, що присутність Гутерреша на саміті БРІКС у Росії не обіцяє нічого хорошого для політики ООН.

На думку президента Латвії, саміт БРІКС показує членам НАТО і Євросоюзу, що можна дещо поліпшити в їхній роботі, щоб міжнародне співтовариство зберегло почуття єдності і політику щодо агресії Росії проти України.

Раніше стало відомо, що Гутерреш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані в день початку триденного саміту країн БРІКС, що відбувається 22-24 жовтня.

Коментуючи приїзд Гутерреша до Казані, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що приїзд Гутерреша до Казані став "пропагандистською перемогою" путінського режиму в РФ.