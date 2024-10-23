Президент Латвии о визите Гутерреша на саммит БРИКС в РФ: Ничего хорошего для ООН

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поездка генсека ООН Антониу Гутерреша в Казань на саммит БРИКС и его отсутствие на украинском Саммите мира не свидетельствуют о хорошей политике организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом латвийский президент сказал во время пресс-конференции, его цитирует Delfi.

Он сказал, что не стал бы расценивать приезд Гутерреша в Россию как переломный момент в отношении к войне в Украине.

В то же время Ринкевичс признал, что "это сигналы, которые показывают, что на третьем году войны в Украине происходят вещи, которые удаются России, поэтому надо постараться сделать все, чтобы международное сообщество сохранило как можно более широкую поддержку Украины".

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Он добавил, что присутствие Гутерреша на саммите БРИКС в России не сулит ничего хорошего для политики ООН.

По мнению президента Латвии, саммит БРИКС показывает членам НАТО и Евросоюза, что можно несколько улучшить в их работе, чтобы международное сообщество сохранило чувство единства и политику в отношении агрессии России против Украины.

Ранее стало известно, что Гутерреш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран БРИКС, который проходит 22-24 октября.

Комментируя приезд Гутерреша в Казань, в Еврокомиссии выразили надежду, что это поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что приезд Гутерреша в Казань стал "пропагандистской победой" путинского режима в РФ.