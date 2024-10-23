ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7

Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 млрд євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.

Про це у X (Twitter) повідомило угорське головування в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Схвалення механізму для кредиту у 35 млрд євро для України відбулось за письмовою процедурою. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 35 млрд євро кредиту є частиною плану, погодженого "Групою семи" на саміті в червні, про надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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Україна не повинна буде повертати цю позику, оскільки вона фінансуватиметься не державами – членами ЄС. Крім того, ці кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні розподіляти їх на власний розсуд.

У вівторок Європейський парламент схвалив внесок ЄС у кредит у розмірі 35 млрд євро (близько 38 млрд доларів), хоча очікується, що ця частка зменшиться після того, як США зроблять свій внесок.