В уряді пояснили, на яких умовах Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС

Кредит у 35 мільярдів євро від Європейського Союзу, оголошений президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, є частиною плану країн "Групи семи" з використання заморожених росактивів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в поясненні Міністерства фінансів України.

Під час візиту до Києва в п’ятницю глава Єврокомісії оголосила пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу обсягом до 35 мільярдів євро на 2024-2025 роки, зазначають у Мінфіні.

Там підкреслюють, що позика повертатиметься тільки за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів Росії в ЄС.

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"Таким чином, очікується що усі кошти макрофінансової допомоги для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення", – йдеться в повідомленні.

Для надання позики ЄС запропонував створити спеціальний Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM). Він передбачає, що надані кошти "матимуть безповоротний характер для України".

Крім того, Київ сам визначатиме, на що спрямовувати кошти.

"Рішення Єврокомісії є частиною ініціативи (не альтернативою) G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)", – зазначають у Мінфіні.

У відомстві нагадують, що йдеться тільки про пропозицію Єврокомісії, її ще мають рохглянути та схвалити Європарламент та Рада ЄС. У такому разі кошти "можуть бути доступними вже найближчими місяцями".

Нагадаємо, лідери "Групи семи" в червні узгодили план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Проте після того між ЄС і США залишилися розбіжності щодо деталей.