У Польщі розповіли, коли зможуть передати Україні свої літаки МіГ-29

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич розповів, що країна передасть Україні решту своїх винищувачів МіГ-29 тоді, коли "заповнить прогалини", які створює передача цих літаків Києву.

Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу, передає "Європейська правда".

За словами дипломата, Варшава готує різні пакети допомоги для України. Він акцентував, що впродовж останніх двох років Польща передала запасні частини та літаки МіГ-29.

"Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за "Джавеліни" – танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин" – є такий військовий термін", – підкреслив Лукасевич.

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Дипломат розповів, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО.

За його словами, наразі Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи новинки у партнерів – літаки F-16 та F-35. Водночас він акцентував, що процес ще триває, тому країна не може дозволити собі "втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними".

"Маючи як стратегічну мету підтримку України, ми закликаємо союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти нам заповнити прогалини, які створить передача МіГів. По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам", – додав він.

Фото: Вікіпедія

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.

У вересні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава може передати Україні додаткові літаки МіГ-29, але це залежить від того, чи матиме вона достатньо ресурсів для захисту власного неба.