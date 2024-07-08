Туск допустив передачу додаткових МіГ Україні, але є умови

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Варшава може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Зеленський у своїй промові згадав, що обговорив на зустрічі з Туском можливість передачі Україні літаків з сучасною натівською авіонікою.

Туск під час сесії запитань-відповідей пояснив, що потенційно Польща може подумати про надання Україні додаткових винищувачів МіГ-29, які має на озброєнні, проте за низки умов.

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"Ми не можемо так просто передати винищувачі МіГ, тому що вони виконують патрулювання над територією Польщі, виконуючи також місію у рамках НАТО. Але якщо члени НАТО дозволять замінити ці літаки іншими – а МіГи були б дуже корисні в Україні, бо їх легко обслуговувати в Україні – так, що цю рівновагу можна буде зберегти, то я буду переконувати..., щоб таке рішення організували якнайшвидше", – сказав Туск.

Він додав, що при цьому чесно сказав Зеленському у розмові, що це неможливо буде зробити, якщо при цьому буде створено вразливість для безпеки Польщі.

"Україна у гіршій ситуації, але після України у найбільш вразливій ситуації ми. Тому ми так обережно говоримо про те, що можемо зробити", – пояснив Туск.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського до Варшави відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Польщею та Україною.

На брифінгу Зеленський повідомив, що документ передбачає розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Туск зі свого боку зазначив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.

Крім того, безпекова угода містить домовленість про створення Українського легіону – підрозділу, у якому зможуть пройти вишкіл на території Польщі громадяни України у Європі, щоб стати до лав Сил оборони України.