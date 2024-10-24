В Польше рассказали, когда смогут передать Украине свои самолеты МиГ-29

Временный поверенный Польши в Украине Пётр Лукасевич рассказал, что страна передаст Украине остальные свои истребители МиГ-29, когда "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

По словам дипломата, Варшава готовит различные пакеты помощи для Украины. Он акцентировал, что в течение последних двух лет Польша передала запасные части и самолеты МиГ-29.

"Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее "Джавелинов" – танки, МиГ-29 и более старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" – есть такой военный термин", – подчеркнул Лукасевич.

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Дипломат рассказал, что Польша имеет еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО.

По его словам, сейчас Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров – самолеты F-16 и F-35. В то же время он акцентировал, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что мы будем чувствовать себя незащищенными".

"Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", – добавил он.

Фото: Википедия

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы президента Владимира Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

В сентябре польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава может передать Украине дополнительные самолеты МиГ-29, но это зависит от того, будет ли у нее достаточно ресурсов для защиты собственного неба.