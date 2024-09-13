Глава МЗС Польщі розповів, за яких умов Україна може отримати польські МіГ-29

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Варшава може передати Україні додаткові літаки МіГ-29, але це залежить від того, чи матиме вона достатньо ресурсів для захисту власного неба.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою під час візиту до Києва в п’ятницю, 13 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський нагадав, що Україна отримала від Польщі "приблизно 400 танків", частина з яких, за його словами, також бере участь у бойових діях у Курській області, а ще гаубиці Krab і пускові установки Piorun.

"І я з великим задоволенням почув, що наша техніка, яка виробляється в Польщі, дуже добре себе показала", – додав він.

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Глава польського МЗС підтвердив, що Варшава також розглядає "можливість передачі чергових партій техніки і, можливо, також літаків МіГ-29, які потрібні сьогодні для захисту нашого неба".

Він вказав, що в разі, якщо союзники допоможуть із патрулюванням повітряного простору Польщі, це дозволить "здійснити цю обіцянку", але конкретику не навів.

У липні польський прем'єр Дональд Туск говорив, що Польща може розглянути передачу Україні додаткових винищувачів радянських моделей, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну.

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пізніше відкинув заклики президента Володимира Зеленського прискорити передачу МіГ-29 Україні, пославшись на той же аргумент.