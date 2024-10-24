У Лісабоні третю ніч повторилися заворушення через смерть чоловіка під час затримання

У Лісабоні третю ніч поспіль повторилися заворушення, спровоковані загибеллю темношкірого чоловіка під час затримання поліцією на початку тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Publico.

У ніч проти 24 жовтня бунтівники підпалили автобус і кілька автомобілів, а також сміттєві баки. Двох учасників заворушень затримали.

Заворушення в агломерації Лісабона тривають від початку тижня у різних районах і почалися через загибель темношкірого чоловіка під час затримання поліцією. 43-річного чоловіка поранили з вогнепальної зброї під час затримання у передмісті Амадора в ніч на понеділок, згодом він помер у лікарні.

Реклама:

За офіційною версією поліції, чоловік на автомобілі різко дав на газ, помітивши наближення автомобіля поліції, а коли його врешті наздогнали – опирався затриманню і дістав холодну зброю.

Серед громадськості поширилася версія, що насправді чоловік не мав зброї і у нього стріляли невиправдано.

МВС розпорядилося ретельно розслідувати інцидент і встановити усі обставини. Поліцейський, який стріляв, може постати перед судом.

У попередні дні заворушень спалили два автобуси, від підпалів постраждали також кілька будинків і автомобілі.

Нагадаємо, у червні 2023 року Францією прокотилася велика хвиля заворушень після загибелі під час затримання неповнолітнього хлопця іммігрантського походження.