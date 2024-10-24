В Лиссабоне третью ночь повторились беспорядки из-за смерти мужчины во время задержания

В Лиссабоне третью ночь подряд повторились беспорядки, спровоцированные гибелью темнокожего мужчины при задержании полицией в начале недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Publico.

В ночь на 24 октября мятежники подожгли автобус и несколько автомобилей, а также мусорные баки. Двух участников беспорядков задержали.

Беспорядки в агломерации Лиссабона продолжаются с начала недели в разных районах и начались из-за гибели темнокожего мужчины во время задержания полицией. 43-летнего мужчину ранили из огнестрельного оружия во время задержания в пригороде Амадора в ночь на понедельник, впоследствии он скончался в больнице.

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По официальной версии полиции, мужчина на автомобиле резко дал на газ, заметив приближение автомобиля полиции, а когда его наконец догнали – сопротивлялся задержанию и достал холодное оружие.

Среди общественности распространилась версия, что на самом деле мужчина не имел при себе оружия и в него стреляли неоправданно.

МВД распорядилось тщательно расследовать инцидент и установить все обстоятельства. Полицейский, который стрелял, может предстать перед судом.

В предыдущие дни беспорядков сожгли два автобуса, от поджогов пострадали также несколько домов и автомобили.

Напомним, в июне 2023 года по Франции прокатилась волна беспорядков после гибели при задержании несовершеннолетнего парня иммигрантского происхождения.