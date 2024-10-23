На околицях Лісабона – заворушення після убивства поліцейськими чоловіка

У муніципалітеті Амадора, що в передмісті столиці Португалії, з вечора понеділка, 21 жовтня, тривають заворушення після того, як поліція застрелила 43-річного темношкірого чоловіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заворушення почалися в Амадорі після того, як вранці в понеділок поліція застрелила 43-річного чоловіка.

Правоохоронці заявили, що той, побачивши поліцейське авто, втік і розбив машину. Коли вони наблизилися, чоловік спробував напасти на них з ножем, після чого отримав вогнепальне поранення і помер у лікарні.

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За повідомленнями португальських ЗМІ, в ніч проти вівторка на вулиці Амадори вийшли близько 30 людей, кількість протестувальників наступного дня невідома. Люди підпалювали автобуси, сміття і кидали каміння.

За даними місцевої влади, трьох правопорушників затримали, а двоє поліцейських та двоє цивільних отримали поранення, повідомила влада.

Деякі жителі Амадори звинуватили поліцію у застосуванні надмірної сили, а правозахисна група SOS Racismo заявила, що убитий 43-річний чоловік був не першою темношкірою жертвою правоохоронців.

У португальській поліції пообіцяли розслідувати, чи була застосована надмірна сила проти загиблого, а міністерка внутрішніх справ країни Маргарита Бласко пообіцяла зробити все, щоб притягнути учасників заворушень до відповідальності.

В останні роки Португалія намагається переосмислити своє колоніальне минуле, зокрема причетність до масштабної работоргівлі та расизм, який вона породила. Станом на 2020 рік скарги на расову дискримінацію в Португалії збільшилися на 50%.

Минулого року португальському активісту Мамаду Ба, який бореться проти расизму, присудиди штраф у розмірі 2400 євро за начебто наклеп на португальського неонациста Маріо Мачадо.