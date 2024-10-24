ЄС "глибоко стурбувався" військами КНДР у Росії, поговорить про "реагування"

У Європейському Союзі відреагували на повідомлення про присутність військ Північної Кореї в Росії, які проходять навчання і, ймовірно, вирушать для участі в повномасштабному російському вторгненні в Україну.

Заяву високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля від імені Євросоюзу цитує "Європейська правда".

Зазначається, що ЄС глибоко стурбований інформацією про відправлення Північною Кореєю військ для участі в незаконній загарбницькій війні Росії проти України.

"Це буде серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту ООН. Це буде односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейського та глобального миру і безпеки", – додав Боррель.

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Додатково ЄС закликав КНДР "припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії", а також звернув увагу на тривожну зміну позиції Москви щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

"Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, зокрема стосовно реагування", – підсумував топдипломат ЄС, не уточнивши, які це кроки можуть бути.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.