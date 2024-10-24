ЕС "глубоко обеспокоился" войсками КНДР в России, поговорит о "реагировании"

В Европейском Союзе отреагировали на сообщения о присутствии войск Северной Кореи в России, которые проходят обучение и, вероятно, отправятся для участия в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюзе цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что ЕС глубоко обеспокоен информацией об отправке Северной Кореей войск для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины.

"Это будет серьезным нарушением международного права, в том числе самых фундаментальных принципов Устава ООН. Это будет односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности", – добавил Боррель.

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Дополнительно ЕС призвал КНДР "прекратить оказывать поддержку незаконным военным усилиям России", а также обратил внимание на тревожное изменение позиции Москвы по ядерному разоружению Корейского полуострова.

"Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, в частности относительно реагирования", – подытожил топ-дипломат ЕС, не уточнив, какие это шаги могут быть.

Напомним, разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.