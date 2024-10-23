Білий дім: КНДР відправила не менше 3000 військових до Росії

Сполучені Штати мають інформацію про підготовку північнокорейських військових на території Росії, але поки невідомо, чи будуть вони брати безпосередню участь у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в середу, 23 жовтня, сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, з початку до середини жовтня Північна Корея відправила "не менш як 3000 солдатів до східної Росії"

"За нашими оцінками, ці військові на кораблях вирушили з порту Вонсан у Північній Кореї до російського Владивостока. Звідти північнокорейські військові вирушили до низки військових тренувальних центрів на сході Росії, де вони зараз проходять підготовку", – додав він.

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Представник Білого дому уточнив, що наразі не зрозуміло, чи братимуть ці північнокорейські військові пряму участь у бойових діях проти України разом із російськими військами.

"Але, безумовно, така ймовірність викликає значне занепокоєння. Після завершення підготовки ці військові, можливо, вирушать на захід Росії, де воюватимуть проти українських військових", – зазначив Кірбі.

Він сказав, що США повідомили українській стороні своє бачення ситуації, а також перебувають у тісному зв’язку з союзниками, партнерами та країнами регіону "стосовно наслідків такого кардинального кроку і нашої можливої реакції".

"Дозвольте чітко заявити: якщо північнокорейські військові таки вступлять у бойові дії, ця подія засвідчить усе більший відчай Росії у її війні проти України", – наголосив представник Білого дому, додавши, що це "буде ознакою слабкості, а не сили Кремля".

Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.