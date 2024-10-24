Завод Bayraktar в Україні готовий на 80%, буде готовий у 2025-му
Генеральний директор турецького збройового концерну Baykar Халук Байрактар прогнозує, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий наступного, 2025 року.
Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами Байрактара, будівництво українського заводу Baykar має завершитись наступного року.
"Ми на 80% завершили будівництво, і вже замовляються верстати. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", – сказав він.
Очікується, що завод вироблятиме безпілотники Bayraktar ТB2 або його важчий варіант ТB3, здатний нести більше навантаження.
На початку року Халук Байкрактар казав, що завод працевлаштує 500 людей і вироблятиме близько 120 безпілотників на рік.
Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.
У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні.