Виробник "Байрактарів" почав будувати завод в Україні

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотників "Байрактар" в Україні.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"По заводу уже почали будівельні роботи в Україні. Це великий завод "Байрактарів", про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки. Сьогодні цей завод починає будуватися", – сказав він.

Крім того, Камишін додав, що у нещодавно укладеному з Туреччиною меморандумі йдеться і "про інше виробництво", про яке він поки розповісти не може.

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні цього року.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні.

Будівництву сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.