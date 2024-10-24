Завод Bayraktar в Украине готов на 80%, будет готов в 2025-м

Генеральный директор турецкого оружейного концерна Baykar Халук Байрактар прогнозирует, что завод компании по производству беспилотников в Украине будет готов в следующем, 2025 году.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Байрактара, строительство украинского завода Baykar должно завершиться в следующем году.

"Мы на 80% завершили строительство, и уже заказываются станки. Дата производства будет определяться ходом войны, но завод будет готов в августе 2025 года", – сказал он.

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Ожидается, что завод будет производить беспилотники Bayraktar ТB2 или его более тяжелый вариант ТB3, способный нести большую нагрузку.

В начале года Халук Байкрактар говорил, что завод трудоустроит 500 человек и будет производить около 120 беспилотников в год.

Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине.