Литва домовилася з трьома країнами про ротаційне розміщення систем ППО

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що наступного року щонайменше три країни-члени НАТО розмістять на литовській території системи протиповітряної оборони в рамках ротаційного розгортання.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Кащюнас заявляв, що європейські союзники НАТО повинні розмістити свої сили в Литві і що Нідерланди будуть однією з цих країн.

"Я можу сказати три. Можливо, навіть більше", – сказав він.

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На запитання, чи буде серед цих країн Швеція, міністр відповів: "Наразі я не можу цього підтвердити".

Минулого року НАТО погодила модель ротаційної протиповітряної оборони в регіоні Балтійського моря. Мета полягає в тому, щоб системи протиповітряної оборони країн Альянсу ротувалися в країнах Балтії майже безперервно.

Нагадаємо, цього літа у Литві розміщували систему Patriot з Нідерландів, яку розгортали на авіабазі Шяуляй в рамках навчань BALTCON24.

Тоді Кащюнас пропонував Нідерландам регулярно розміщувати в балтійській країні систему протиповітряної оборони Patriot у рамках навчань.