Литва запропонувала Нідерландам розміщувати систему Patriot на регулярній основі

Міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас запропонував Нідерландам регулярно розміщувати в балтійській країні систему протиповітряної оборони Patriot у рамках навчань.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За словами Кащюнаса, розміщення Нідерландами системи Patriot у Литві є "міцним підґрунтям для якнайшвидшого" впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО в Литві та надсилає союзникам сигнал до неї долучитися.

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"Тому я запропонував Нідерландам регулярно організовувати подібні навчання в Литві", – зазначив він.

Міністр також повідомив про те, що до 2028 року Чехія розмістить у Литві близько півтори сотні військовослужбовців для місії ППО НАТО.

"Міністр оборони Чехії запевнив, що Чехія продовжить участь у місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії та в передовій бойовій групі НАТО в Литві, відправивши з цією метою 150 військовослужбовців до 2028 року", – повідомив Кащюнас.

Минулого тижня до Литви прибула система Patriot з Нідерландів, яку розгорнули на авіабазі Шяуляй в рамках навчань BALTCON24.

Напередодні Зеленський заявив, що розраховує на швидше постачання озброєння, а саме систем ППО, у тому числі тієї, яку готують Нідерланди.

Зеленський подякував Нідерландам за згоду надати комплекс ППО Patriot, який Нідерланди збирають разом з іншими країнами. "ЄвроПравда" розповідала, як відбувається формування цієї системи із неформальною назвою "пазл-Partiot".

Детальніше читайте у статті Яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.