До Литви прибула система Patriot з Нідерландів

У суботу, 6 липня, до литовського порту в Клайпеді зайшов корабель, який доставив систему протиповітряної оборони Patriot з Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Система Patriot буде розгорнута на авіабазі Шяуляй в рамках навчань BALTCON24.

В них візьмуть участь батальйон протиповітряної оборони ВПС Литви з системою ППО середньої дальності NASAMS, система ППО Patriot Королівських ВПС Нідерландів, іспанські і португальські винищувачі, Центр повітряних операцій ВПС Литви, а також літаки ВПС Литви, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії.

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"Система протиповітряної і протиракетної оборони дальнього радіуса дії Patriot прибуває з Нідерландів з військами, які візьмуть участь у бойових навчаннях BALTCON24 в Литві. Це міцне підґрунтя для якнайшвидшої повної імплементації ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО", – сказав міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Період бойової підготовки BALTCON24 включатиме передислокацію та інтеграцію сил і засобів, об'єднане командування і управління, а також проведення операцій з протиповітряної оборони.

Ключовими завданнями навчань є виявлення ворожих літальних апаратів, які імітуватимуть діяльність літаків, вертольотів, винищувачів і безпілотників. У разі успіху навчання планується продовжити у майбутньому.

Нещодавно повідомляли, що Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Україна говорила, що в найближчій перспективі потребує сім зенітно-ракетних систем Patriot для захисту неба від російських атак.

Після цього про передання своїх систем оголосили Німеччина та Румунія.