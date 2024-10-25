У Молдові оголосили фінальні результати першого туру президентських виборів

Центральна виборча комісія Молдови повідомила фінальні результати першого туру президентських виборів, який проходив 20 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

ЦВК опублікувала остаточні результати першого туру та згодом опублікує відскановані протоколи усіх виборчих дільниць, яких понад 2200.

За підсумковим результатом, чинна президентка Мая Санду вийшла у другий тур з 42,49% голосів, за неї проголосували 656 852 виборці.

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За кандидата проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло проголосували 25,95%, або ж 401 215 виборців.

Нагадаємо, попри формальну перемогу результат недільного голосування, а особливо референдуму щодо вступу Молдови у ЄС, став неприємною несподіванкою для команди Санду.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада. Найближчої неділі, 27 жовтня, відбудуться дебати Санду і Стояногло.

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