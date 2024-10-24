Кандидати у президенти Молдови погодили остаточні правила дебатів

Команди кандидатів у президенти Молдови – чинної президентки Маї Санду і висуванця від проросійської Партії соціалістів Александр Стояногло – погодили остаточні правила дебатів, які заплановані на 27 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Сторони дійшли згоди щодо формату та структури дебатів і зберегли рішення про те, що вони відбуватимуться без модератора.

Попри відсутність модератора у кожного кандидата буде представник, відповідальний за контроль часу, відведеного для запитань, відповідей і реплік.

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Порядок виступів буде визначено жеребкуванням перед початком дебатів.

В ході дебатів Санду і Стояногло поставлять один одному по 10 запитань.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Команди Санду і Стояногло домовилися провести дебати в неділю, 27 жовтня.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.

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