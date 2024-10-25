В Молдове объявили финальные результаты первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила финальные результаты первого тура президентских выборов, который проходил 20 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

ЦИК опубликовала окончательные результаты первого тура и впоследствии опубликует отсканированные протоколы всех избирательных участков, которых более 2200.

По итоговому результату, действующий президент Майя Санду вышла во второй тур с 42,49% голосов, за нее проголосовали 656 852 избирателя.

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За кандидата пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло проголосовали 25,95%, или 401 215 избирателей.

Напомним, несмотря на формальную победу результат воскресного голосования, а особенно референдума о вступлении Молдовы в ЕС, стал неприятной неожиданностью для команды Санду.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября. В ближайшее воскресенье, 27 октября, состоятся дебаты Санду и Стояногло.

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