Топгенерал НАТО: Росія ще має небезпечні сили, які не були залучені у війну

Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що Росія зазнала значних втрат в Україні, проте досі має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали від війни.

Його слова цитує Business Insider, передає "Європейська правда".

Каволі акцентував: Росія досі має сили, яких "ледве торкнулася" війна. Зокрема, за його словами, йдеться про дальню авіацію, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби.

Він також зауважив, що більша частина тактичної авіації Росії ще не залучена до війни.

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"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, у решти військової структури Росії залишається величезний потенціал – як звичайний, так і ядерний – і тому необхідно мати це на увазі", – вважає Каволі.

Військовий наголосив, що сухопутні сили Росії зазнали значних втрат під час бойових дій в Україні, проте Москва зробила помітні кроки для їх відновлення.

"Військова сила – сухопутна сила – всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни. Тому російська армія фактично зросла за цей період", – сказав він.

Каволі додав, що наразі є певні проблеми з якістю, і деяке обладнання може бути не найновішим, однак Росії має план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх на кордонах НАТО, а до цього Альянсу слід поставитися дуже серйозно.

Нещодавно Каволі вже заявляв, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

А генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.

Також повідомляли, що на вимогу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн розроблений проєкт, мета якого – поступово створити у ЄС повноцінний розвідувальний орган, щоб краще протистояти загрозам з боку іноземних суб'єктів і реагувати на шпигунство в межах своїх кордонів.