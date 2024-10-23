ЗМІ: ЄС закликали створити розвідувальний орган для протидії зовнішнім загрозам

На вимогу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн розроблений проєкт, мета якого – поступово створити у Європейському Союзі повноцінний розвідувальний орган, щоб краще протистояти загрозам з боку іноземних суб'єктів і реагувати на шпигунство в межах своїх кордонів.

Про це агентству Bloomberg повідомили ознайомлені співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, нова розвідувальна служба збиратиме власні розвідувальні дані про загрози, що походять з-поза меж ЄС.

Мета – уникнути дублювання з національними агентствами і допомогти протидіяти шпигунству, спрямованому проти інституцій ЄС.

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Як нагадало агентство, раніше цього року фон дер Ляєн доручила колишньому президенту Фінляндії Саулі Нііністьо надати рекомендації щодо того, як підвищити готовність ЄС до протистояння різноманітним можливим кризам.

Очікується, що він оприлюднить свої висновки вже наступного тижня, а тому проєкт все ще може бути змінений.

Звіт є частиною зусиль ЄС, спрямованих на підвищення готовності до оборони і безпеки на тлі зростаючого набору ризиків, включаючи дії очільника Кремля Владіміра Путіна щодо східних членів ЄС, потенційні наслідки конфліктів на Близькому Сході та занепокоєння щодо зростання Китаю на Сході.

Як зазначила агенція, ЄС не має належної розвідувальної служби, і наразі посадовці аналізують загальнодоступні джерела та інформацію, отриману від країн-членів. У звіті акцентують, що це обмежує спроможність інституцій ЄС виявляти потенційні загрози та реагувати на них.

Співрозмовники очікують, що Нііністьо запропонує розширити мандат Розвідувально-ситуаційного центру ЄС, включивши до нього збір розвідувальної інформації, а також залучити дипломатичні делегації ЄС.

Крім того, проєкт закликає ЄС посилити свій захист від ворожих шпигунів шляхом узгодження правової бази щодо шпигунства і незаконної підпільної діяльності в державах-членах, щоб уникнути створення безпечних притулків.

Очікується, що в ньому також буде запропоновано встановити обмеження для дипломатів з третіх країн, які подорожують в межах ЄС, якщо вони становлять загрозу з точки зору проведення диверсійної або шпигунської діяльності.

Під час попередніх обговорень з підготовки звіту Нііністьо деякі держави-члени відзначили важливість поваги до різних обов'язків національних органів влади та інституцій ЄС. У деяких столицях наголошували на необхідності реагування на рівні ЄС, враховуючи транскордонний характер деяких криз, кажуть співрозмовники.

За їхніми словами, у звіті також міститься заклик до активізації використання інструментів фінансування, вже наявних на національному та європейському рівнях.

Одна з пропозицій полягає в тому, щоб розширити сферу фінансування Європейського інвестиційного банку для оборонного сектору за межі подвійного використання.

Очікується також, що він запропонує Європейський інвестиційний план підготовки і готовності, який об'єднає різні інструменти фінансування в рамках єдиного інструменту, що може дозволити виділяти частку бюджету ЄС на підготовку, безпеку і оборону.

Очікується, що держави-члени також повинні виділяти на ці цілі певний відсоток свого ВВП.

Зазначимо, генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.

Нещодавно командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

Також повідомляли, що керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.