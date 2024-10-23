У США стурбовані військовими навичками, які Росія отримує в Україні

Генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца вважає, що російська армія, воюючи проти українських Сил оборони, які підготовлені та оснащені іншими країнами, відточує свою здатність воювати із Заходом у майбутньому.

Про це він розповів у інтерв’ю "Голосу Америки", передає "Європейська правда".

У військового запитали, наскільки розвинуті наразі російські можливості.

На це Костанца відповів, що зараз викликає занепокоєння те, що Росія воює проти військових, які підготовлені та оснащені на Заході.

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"І тому, модернізуючись на основі уроків, які вони засвоюють – не лише своє обладнання, а й способи ведення бойових дій – вони дійсно відточують свою здатність воювати з нами в майбутньому. І я думаю, що це те, чим ми повинні бути стурбовані", – вважає він.

Також він акцентував, що російська армія наразі більша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення.

"Можливо, вони не так добре підготовлені, але їх більше. Їхня промислова база переведена на воєнний лад. Їх мобілізаційна база – на рівні воєнного часу", – пояснив він.

Військовий акцентував, що Росія знає, що воює з країною, яка пройшла західну підготовку і оснащена західною зброєю.

"За останні 2,5 роки вони навчилися перемагати ці можливості і ці системи. Отже, вони модернізують свої сили на основі отриманих уроків, і я думаю, що це те, чим ми повинні бути стурбовані. Вони модернізують своє обладнання. Вони змінюють способи ведення бойових дій на основі вивчення досвіду боротьби з підготовленими на Заході силами в Україні", – зазначив Костанца.

І це повинно турбувати Захід, додав він.

Нещодавно командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

Нагадаємо, керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.