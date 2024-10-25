Естонська розвідка: За жовтень РФ може втратити до 40 тисяч своїх військових

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії заявили, що жовтень стане для Росії місяцем з одним з найбільших рівнів військових втрат в ході війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, якого цитує ERR.

Він зазначив, що російські окупаційні війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, це стало можливим завдяки масованим обстрілам і так званим "м’ясним штурмам".

"Втрати Росії досить високі. І цей місяць, схоже, є одним з найбільших за рівнем втрат для Росії. За нашими оцінками, протягом місяця ворог втратить близько 40 тисяч військовослужбовців, як пораненими, так і вбитими", – сказав Кессельманн.

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За його словами, основний фокус російських атак зосереджений навколо населених пунктів Зелене та Курахове на Покровському напрямку Донецької області.

Кессельманн розповів, що останнім часом російська тактика полягає у тому, щоб не заходити у населені пункти, оскільки це вимагає більш складної підготовки.

"Тому вони беруть в облогу населені пункти непрямим вогнем. Після того, як населений пункт оточений, вони його просто знищують. Дуже цинічна і огидна річ", – додав Кессельманн.

Російські підрозділи також просунулися вперед у районі Часового Яру. Також спостерігається просування на Лиманському напрямку

В естонській розвідці вказали, що у Курській області за минулий тиждень на територіях, зайнятих українськими військами, суттєвих змін не відбулося. Збройні сили України продовжують проводити маневри і влаштовувати засідки проти російських підрозділів.

Розвідка Британії раніше повідомила, що російські війська просунулися до центру Селидового у Донецькій області.

Перед тим британська розвідка припустила, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом у Харківській області наступними тижнями.