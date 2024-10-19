Британська розвідка проаналізувала тиск РФ на сході Харківщини

Розвідка Британії припускає, що російські війська продовжать певне просування під Куп’янськом на Харківщині наступними тижнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 19 жовтня.

В огляді розповідають, що РФ продовжує спроби наступу на сході Харківщини і за 20 км на південь від Куп’янська, де росіяни пробили "виступ" по лінії фронту, вони ймовірно перебувають за кількасот метрів від річки Оскіл.

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Російські атаки скоріш за все ускладнюють українським військовим їхню діяльність на східному березі Осколу. Розвідка нагадує, що 15 жовтня цивільні з кількох населених пунктів у цьому районі отримали розпорядження про евакуацію.

"Росія ймовірно продовжить просування у цьому районі наступними тижнями. Після українського контрнаступу у вересні 2022 року російські сили періодично робили спроби повернути контроль над Куп’янськом. Місто розташоване на річці Оскіл і є залізничним вузлом, що підтримує українські операції у цьому районі", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії проаналізувала український удар по нафтовому терміналу у Феодосії, а також назвала дорогим і ганебним провалом РФ збиття власного БПЛА "Охотник".



