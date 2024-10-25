Эстонская разведка: За октябрь РФ может потерять до 40 тысяч военных

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии заявили, что октябрь станет для России месяцем с одним из самых больших уровней военных потерь в ходе войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельманн, которого цитирует ERR.

Он отметил, что российские оккупационные войска продолжают продвигаться по всей линии фронта, это стало возможным благодаря массированным обстрелам и так называемым "мясным штурмам".

"Потери России достаточно высокие. И этот месяц, похоже, является одним из крупнейших по уровню потерь для России. По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми", – сказал Кессельманн.

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По его словам, основной фокус российских атак сосредоточен вокруг населенных пунктов Зеленое и Курахово на Покровском направлении Донецкой области.

Кессельманн рассказал, что в последнее время российская тактика заключается в том, чтобы не заходить в населенные пункты, поскольку это требует более сложной подготовки.

"Поэтому они берут в осаду населенные пункты непрямым огнем. После того как населенный пункт окружен, они его просто уничтожают. Очень циничная и отвратительная вещь", – добавил Кессельманн.

Российские подразделения также продвинулись вперед в районе Часового Яра. Также наблюдается продвижение на Лиманском направлении.

В эстонской разведке указали, что в Курской области за прошедшую неделю на территориях, занятых украинскими войсками, существенных изменений не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против российских подразделений.

Разведка Британии ранее сообщила, что российские войска продвинулись к центру Селидово в Донецкой области.

Перед тем британская разведка предположила, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском в Харьковской области в следующие недели.