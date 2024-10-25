Розвідка Британії: Російські війська просунулися до центру Селидового

Розвідка Великої Британії у новому огляді аналізує просування російської армії у напрямку міста Селидове у Донецькій області, яке знаходиться по дорозі до важливого логістичного вузла у Покровську.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили військові, російські сухопутні війська "майже напевно" просунулися у напрямку Селидового, яке розташоване неподалік Покровська. Зауважимо, що міста з’єднані трасою Е50.

Ця траса важлива для Росії, адже, як стверджують в огляді, її, ймовірно, планують використати для просування до Покровська у разі захоплення Селидового.

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"Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста", – йдеться у повідомленні.

Мапа: DeepState

Військові зауважили, що з початку жовтня, темпи просування Росії до Покровська значно сповільнилися.

Водночас російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто.

Напередодні військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що російські війська увійшли в Селидове.

25 жовтня пресофіцер 15 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Кара-Даг" заявляв, що при наступі на Селидове російські військові не застосовують бронетехніку, а штурмують місто малими групами широким фронтом.

Нещодавно розвідка Великої Британії проаналізувала російські атаки на Україну за допомогою ударних безпілотників протягом вересня і жовтня 2024 року.

Як зазначили у відомстві, у вересні Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – понад 1300.