Данія розмістить дрони на базі в Ольборзі для спостереження за Арктикою

Данія розмістить далекобійні безпілотники на авіабазі в Ольборзі, щоб здійснювати спостереження за Арктикою і акваторією Північного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Разом з дронами на базі буде розміщений персонал у складі 76 осіб, з яких 70 працюватимуть безпосередньо на авіабазі, а ще шестеро працюватимуть у командуванні ВПС на авіабазі Каруп.

"Ми дотрималися рекомендацій командування збройних сил і розмістили оперативне управління з технічним обслуговуванням безпілотників великої дальності на базі ВПС Ольборг", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Реклама:

За його словами, це означає, що персонал, який працює з новими дронами, матиме змогу перейняти цінний досвід як у сфері спостереження і повітряних операцій в Арктиці, так і у сфері технічного обслуговування літаків і використання датчиків.

У Гренландії відправною точкою операцій далекобійних безпілотників стане Кангерлуссуак. Подальші роз'яснення щодо застосування безпілотників в Гренландії будуть пов'язані з майбутніми переговорами щодо врегулювання завдань данської оборони в Арктиці і Північній Атлантиці.

Раніше повідомляли, що Франція найближчим часом почне постачати Україні нові дрони-камікадзе власної розробки.

Своєю чергою Нідерланди придбають у компанії DeltaQuad сучасні безпілотники для розвідки та спостереження на суму 42,6 млн євро, щоб потім передати їх Україні.