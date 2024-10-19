Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 млн євро

Нідерланди придбають у компанії DeltaQuad сучасні безпілотники для розвідки та спостереження на суму 42,6 мільйона євро, щоб потім передати їх Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

У відомстві зазначили, що ця покупка стане першим конкретним кроком до виконання Плану дій щодо безпілотників, про який нещодавно оголосив міністр Рубен Брекельманс під час свого візиту в Україну.

Безпілотники, які має намір придбати Міноборони Нідерландів для України, використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження.

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Ця купівля також є стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.

"Це замовлення з DeltaQuad є важливим і конкретним кроком в рамках нашого плану дій. Україна потребує сучасних безпілотників, які можуть бути доставлені в найкоротші терміни. Добре, що голландська промисловість може зробити свій внесок у це", – сказав Брекельманс.

Генеральний директор DeltaQuad Сандер Сметс вказав, що це стане важливим кроком у розвитку галузі безпілотників, де міжнародні інновації та швидка співпраця між військовими, політиками та національною промисловістю є надзвичайно важливими.

З міркувань оперативної безпеки інформація про кількість, типи і графіки поставок безпілотників не розголошується.

Нагадаємо, Брекельманс оголосив, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною.

Він також заявляв, що Нідерланди мають багато технологій і знань у сфері безпілотників, якими можуть поділитися з Україною.